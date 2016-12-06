Осциллятор, представляющий взвешенную сглаженную сумму четырёх индикаторов: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR и Fractal_DeMarker.

Для корректной компиляции индикатора Fractal_WeightOscillator необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 и Fractal_DeMarker.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора Fractal_WeightOscillator.ex5 содержит эти индикаторы в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикаторов в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы



#resource "\\Indicators\\Fractal_RSI.ex5"

#resource "\\Indicators\\Fractal_MFI.ex5"

#resource "\\Indicators\\Fractal_WPR.ex5"

#resource "\\Indicators\\Fractal_DeMarker.ex5"

В блоке функции OnInit() изменёны строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам



RSI_Handle= iCustom ( NULL , 0 , "::Indicators\\Fractal_RSI" ,e_period,normal_speed,RSIPrice);

if (RSI_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора Fractal_RSI" );

return ( INIT_FAILED );

}



MFI_Handle= iCustom ( NULL , 0 , "::Indicators\\Fractal_MFI" ,e_period,normal_speed,MFIPrice,MFIVolumeType);

if (MFI_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора Fractal_MFI" );

return ( INIT_FAILED );

}



WPR_Handle= iCustom ( NULL , 0 , "::Indicators\\Fractal_WPR" ,e_period,normal_speed);

if (WPR_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора Fractal_WPR" );

return ( INIT_FAILED );

}



DeMarker_Handle= iCustom ( NULL , 0 , "::Indicators\\Fractal_DeMarker" ,e_period,normal_speed);

if (DeMarker_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора Fractal_DeMarker" );

return ( INIT_FAILED );

}

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора Fractal_WeightOscillator можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Порядок компиляции файлов:

Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 и Fractal_DeMarker.mq5 Fractal_WeightOscillator.mq5

Рис.1. Индикатор Fractal_WeightOscillator