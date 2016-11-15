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Fractal_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com
Фрактальный Relative Strength Index. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.
Рис.1. Индикатор Fractal_RSI
Fractal_MA
Фрактальный мувинг с индикацией своего последнего значения ценовой меткой.Fractal_Keltner
Фрактальный канал Кёлтнера.
TrendMeLeaveMe
Полуавтоматический советник, торговля при помощи Трендовой линии (TrendLIne).Positions Info Panel
Индикатор в виде панели. Выводит итоговое направление позиции: размер итогового лота и стрелку вверх или вниз.