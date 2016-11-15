Фрактальный мувинг с индикацией своего последнего значения ценовой меткой.

Полуавтоматический советник, торговля при помощи Трендовой линии (TrendLIne).

Индикатор в виде панели. Выводит итоговое направление позиции: размер итогового лота и стрелку вверх или вниз.