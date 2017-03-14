私たちのファンページに参加してください
Fractal_RSI、Fractal_MFI、Fractal_WPR、Fractal_DeMarkerの4指標の平滑化された加重合計を表すオシレーターです。
Fractal_WeightOscillator指標をコンパイルするにはコンパイルされたFractal_RSI.mq5、Fractal_MFI.mq5、Fractal_WPR.mq5、Fractal_DeMarker.mq5指標ファイルが必要です。これらを<端末データフォルダ>\MQL5\Indicatorsに配置します。
これらの指標は、コンパイル後にFractal_WeightOscillator.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされた指標は同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、指標のコードには実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードが追加されました。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。
#resource "\\Indicators\\Fractal_RSI.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_MFI.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_WPR.ex5"
#resource "\\Indicators\\Fractal_DeMarker.ex5"
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
RSI_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_RSI",e_period,normal_speed,RSIPrice);
if(RSI_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Failed to get handle of the Fractal_RSI indicator");
return(INIT_FAILED);
}
//---- Fractal_MFIs指標ハンドルの取得
MFI_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,MFIPrice,MFIVolumeType);
if(MFI_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Failed to get handle of the Fractal_MFI indicator");
return(INIT_FAILED);
}
//---- Fractal_WPR指標ハンドルの取得
WPR_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_WPR",e_period,normal_speed);
if(WPR_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Failed to get handle of the Fractal_WPR indicator");
return(INIT_FAILED);
}
//---- Fractal_DeMarker指標ハンドルの取得
DeMarker_Handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\Fractal_DeMarker",e_period,normal_speed);
if(DeMarker_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Failed to get handle of the Fractal_DeMarker indicator");
return(INIT_FAILED);
}
したがって、Fractal_WeightOscillator指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。
The indicator uses the classes of SmoothAlgorithms.mqh library (copy it to <端末データフォルダ>\MQL5\Include). このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
ファイルのコンパイル順：
- Fractal_RSI.mq5、Fractal_MFI.mq5、Fractal_WPR.mq5、Fractal_DeMarker.mq5
- Fractal_WeightOscillator.mq5
図1 Fractal_WeightOscillator指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17109
