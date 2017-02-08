CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
Fractal_MFI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Fractal_MFI.mq5 (29.9 KB) ver
Autor real: jppoton@yahoo.com

Money Flow Index de fractal. Para leer la descripción completa, por favor, váyase al blog del autor.

Fig. 1. Indicador Fractal_MFI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17107

