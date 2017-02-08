Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fractal_MFI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 840
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: jppoton@yahoo.com
Money Flow Index de fractal. Para leer la descripción completa, por favor, váyase al blog del autor.
Fig. 1. Indicador Fractal_MFI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17107
Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF
El indicador Fractal_Keltner_x5_Cloud permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.eur usd m5
El Asesor Experto trabaja en modo de mantergale de acuerdo con las señales del indicador iStochastic, Stochastic Oscillator.
Fractal_WeightOscillator
Este oscilador representa la suma suavizada ponderada de cuatro indicadores: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR и Fractal_DeMarker.ColorXdinMA_Alert
La media móvil de tendencia ColorXdinMA permite enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.