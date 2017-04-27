Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Maksigen channels - 2 - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 908
- 908
- Ranking:
-
Publicado:
Versión del indicador para MetaTrader 5 (https://www.mql5.com/en/code/2073), con pequeños cambios. En la versión inicial del indicador se ha dejado más campo para la ampliación.
Para mantener este útil indicador operativo en MetaTrader 5, su código ha sido reerscrito. Se han eliminado los problemas con los límites temporales, que frecuentemente tenían lugar en la versión anterior. Ahora el indicador funciona correctamente (los límites temporales son tal y como deberían ser). Los valores High y low ahora tamién son correctos (puesto que los límites temporaleshan sido eliminados). Una ventaja de esta versión también consiste en que es más parecida a los canales que la original.
PS: Para desactivar la representación de los canales, establezca el color para las zonas 1 y 2 en none
