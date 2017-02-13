CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Maksigen channels - 2 - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1821
Avaliação:
(27)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Versão do indicador para MetaTrader 5 (https://www.mql5.com/pt/code/2073 ), com ligeiras modificações. Na versão original do indicador foi deixado um espaço grande para expansão.

Para manter este útil indicador em ação, na MetaTrader 5, o código foi reescrito. Os problemas com os limites de tempo que têm ocorrido na versão anterior foram corrigidos. O indicador agora funciona corretamente (os limites de tempo são como deveriam ser). Os valores High e low agora também são corretos (uma vez que os limites de tempo foram corrigidos). A vantagem desta versão é também no fato de ser ainda mais como os canais do que a original


PS: Para desativar canais, defina a cor para as áreas 1 e 2 como none


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17097

CCI - experimentalmente melhorado CCI - experimentalmente melhorado

CCI - versão inda mais melhorada do "experiment"

CCI recursivo CCI recursivo

O indicador calcula o ICC do CCI do CCI do ICC... e assim por diante até o "sub-nível" 25.

Holt's double exponential smoothing trend Holt's double exponential smoothing trend

Suavização exponencial dupla de Holt — componente de tendência.

Holt's double exponential smoothing Holt's double exponential smoothing

Suavização exponencial dupla de Holt com previsão linear.