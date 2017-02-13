Participe de nossa página de fãs
Maksigen channels - 2 - indicador para MetaTrader 5
Versão do indicador para MetaTrader 5 (https://www.mql5.com/pt/code/2073 ), com ligeiras modificações. Na versão original do indicador foi deixado um espaço grande para expansão.
Para manter este útil indicador em ação, na MetaTrader 5, o código foi reescrito. Os problemas com os limites de tempo que têm ocorrido na versão anterior foram corrigidos. O indicador agora funciona corretamente (os limites de tempo são como deveriam ser). Os valores High e low agora também são corretos (uma vez que os limites de tempo foram corrigidos). A vantagem desta versão é também no fato de ser ainda mais como os canais do que a original
PS: Para desativar canais, defina a cor para as áreas 1 e 2 como none
