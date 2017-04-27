Suavizado exponencial doble de Holt, pero se representa solo el componente de tendencia.

A pesar de que el suavizado exponencial doble de Holt se usa normalemnte como un indicador sui generis de "media en el gráfico", esta versión indica lo que normalmente no se representa en este funcionamiento. El componente de tendencia es la parte incorporada del suavizado exponencial doble, y aquí solo se representa ella.





Como podemos ver, se trata de un oscilador, y tras ciertos experimentos, puede funcionar igual de bien que cualquier otro oscilador, como indicador de búsqueda de tendencia.

Como ejemplo también he dejado el suavizado exponencial doble de Holt, para comparar. Como puede ver, la tendencia no tiene nada que ver con la inclinación del suavizado exponencial doble de Holt. Los indicadores no son iguales y no deben percibirse como iguales. Incluso sus inclinaciones son distintas. La versión de "tendencia" debe usarse según sus propias reglas (se parece mucho a MACD, pero sin línea de señal), y no como versión de gráfico. Sin embargo, es posible utilizar estos dos indicadores en un solo gráfico de forma combinada y ver su interacción (dependiendo de cuál de ellos ha decidido usted utilizar como primario). Asimismo, la versión de tendencia puede llenar de más color la parte de pronóstico de la versión "on-chart".

En esta versión también hay alertas, que se activan en el cruce de la línea cero.

