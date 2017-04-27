Otro "experimento" con el uso de CCI.

El indicador puede calcular CCI de CCI de CCI de CCI ... y así hasta el "nivel establecido" 25.



Cuando se usa el nivel 1, obtenemos simplemente un CCI "normal". Después se calcula el CCI de CCI y así sucesivamente (cada nuevo paso, usa en lugar del precio el valor de CCI del nivel anterior, se calcula el CCI de CCI en lugar del CCI del precio). Los niveles están limitados a un valor de 25 por motivos puramente prácticos (CCI después de un nivel determinado se hace irreconocible, pero el código puede ser ampliado para calcular CCI en cualquier nivel (razonable)).

El indicador incluye el conjunto habitual de funciones:



niveles flotantes



niveles cuantiles.

El suavizado/filtrado de precio están incluidos en los métodos de suavizado. Elección del color y las alertas. Posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.

PS: los mayores niveles de recursión de CCI se deben usar con cuidado. El método recursivo es experimental. Por eso, no lo use a la ligera, póngalo a prueba antes de utilizarlo. .

