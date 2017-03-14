無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Maksigenチャネル - 2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 992
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaTrader 5版のmaksigenチャネルは既存します（https://www.mql5.com/en/code/2073）が、マイナーな問題がいくつかあり、 拡張の余地がありました。
この便利な指標は、最新の状態に保ためるために（MetaTrader5法で）再コーディングされました。このバージョンでは、既存のバージョンが解決した時間制限の問題が解決され、正しく動作します（ 時間制限は期待通りに機能します）。時間制限が解決されているので高値と安値も正しいです。プラスとして、このバージョンは元のバージョンよりもよりチャネルらしいです。
追記：チャネル表示を無効にするには、エリア1とエリア2の色をnoneに設定します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17097
eur usd m5
このエキスパートアドバイザーは、iStochastic（ストキャスティクス）のシグナルに基づいてマーチンゲールモードで動作します。Fractal_Keltner_x5_Cloud
雲の形で描かれた2つのフラクタルKeltnerチャネルです。
CCI - さらなる実験
CCI - 「実験」をさらに拡張したものです。再帰CCI
簡単な説明