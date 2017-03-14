コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Maksigenチャネル - 2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
992
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
MetaTrader 5版のmaksigenチャネルは既存します（https://www.mql5.com/en/code/2073）が、マイナーな問題がいくつかあり、 拡張の余地がありました。

この便利な指標は、最新の状態に保ためるために（MetaTrader5法で）再コーディングされました。このバージョンでは、既存のバージョンが解決した時間制限の問題が解決され、正しく動作します（ 時間制限は期待通りに機能します）。時間制限が解決されているので高値と安値も正しいです。プラスとして、このバージョンは元のバージョンよりもよりチャネルらしいです。


追記：チャネル表示を無効にするには、エリア1とエリア2の色をnoneに設定します。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17097

