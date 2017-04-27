CCI "experimental" con algunas "cosas" nuevas, puede cambiar por completo el método de cálculo de CCI.



Esta versión puede ser:

adaptativa (usando el VHF - filtro vertical y horizontal - para la adaptación)



o "normal", con CCI no adaptable.



Los precios pueden ser filtrados usando uno de los 4 tipos principales de media :

Media móvil simple

MA exponencial

MA suavizada

MA lineal ponderada

o podemos usar la versión "corriente" (cuando antes del cálculo de CCI no se aplica el suavizado de precio).



Asimismo, es posible elegir:



niveles flotantes

los niveles cuantiles



o no elegir niveles en absoluto

Los cambios de color pueden suceder:



en el cruce de los niveles externos



en el cruce del nivel medio

o en la base de la inclinación de CCI

En el indicador existe la posibilidad de usar marco temporal múltiple y alertas incorporadas (sincronizadas con el cambio de color).



