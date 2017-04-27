CodeBaseSecciones
Indicadores

CCI - ampliación experimental - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1262
(22)
CCI_experiment.mq5 (42.88 KB) ver
CCI "experimental" con algunas "cosas" nuevas, puede cambiar por completo el método de cálculo de CCI.

Esta versión puede ser:

  • adaptativa (usando el VHF - filtro vertical y horizontal - para la adaptación)
  • o "normal", con CCI no adaptable.

Los precios pueden ser filtrados usando uno de los 4 tipos principales de media :

  • Media móvil simple
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA lineal ponderada

o podemos usar la versión "corriente" (cuando antes del cálculo de CCI no se aplica el suavizado de precio).

Asimismo, es posible elegir:

  • niveles flotantes
  • los niveles cuantiles
  • o no elegir niveles en absoluto

 Los cambios de color pueden suceder:

  • en el cruce de los niveles externos
  • en el cruce del nivel medio
  • o en la base de la inclinación de CCI

En el indicador existe la posibilidad de usar marco temporal múltiple y alertas incorporadas (sincronizadas con el cambio de color).


