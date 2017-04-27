Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CCI - ampliación experimental - indicador para MetaTrader 5
CCI "experimental" con algunas "cosas" nuevas, puede cambiar por completo el método de cálculo de CCI.
Esta versión puede ser:
-
adaptativa (usando el VHF - filtro vertical y horizontal - para la adaptación)
- o "normal", con CCI no adaptable.
Los precios pueden ser filtrados usando uno de los 4 tipos principales de media :
- Media móvil simple
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA lineal ponderada
o podemos usar la versión "corriente" (cuando antes del cálculo de CCI no se aplica el suavizado de precio).
Asimismo, es posible elegir:
- niveles flotantes
- los niveles cuantiles
- o no elegir niveles en absoluto
Los cambios de color pueden suceder:
- en el cruce de los niveles externos
- en el cruce del nivel medio
- o en la base de la inclinación de CCI
En el indicador existe la posibilidad de usar marco temporal múltiple y alertas incorporadas (sincronizadas con el cambio de color).
