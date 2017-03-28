und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Maksigen Kanäle - 2 - Indikator für den MetaTrader 5
Es gibt zwar bereits eine Version der Maksigen Kanäle for MetaTrader 5 (hier: https://www.mql5.com/en/code/2073 ), aber die hat ein paar kleinere Probleme und man kann den Indikator erweitern ...
Um diesen nützlichen Indikator aktuell zu halten, wurde er neu programmiert (in Metatrader-5-Art) und in dieser Version wurden die Probleme mit der Zeit der existierenden Version gelöst (Die Zeitgrenzen sind nun wie sie sein sollten). Die Werte für Hoch und Tief - da die Zeitgrenzen jetzt funktionieren - sind jetzt auch richtig. Und, darüber hinaus schaut diese Version mehr nach Kanal aus als die originale.
PS: Um die Kanalanzeige zu unterdrücken muss man nur die Farbe des Bereiches 1 und 2 auf NULL setzen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17097
