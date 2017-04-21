请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
已经有了用于 MetaTrader 5 的 maksigen 通道: https://www.mql5.com/zh/code/2073 ), 但是还有一些小问题，并且也有扩展指标的空间 ...
为了使这个有用的指标保持更新，它已经重新编码 (到使用 metatrader 5 的方式)，并且在这个版本中有一些时间限制的问题，这在现有版本中已经解决，现在可以正常工作了 (时间限制还在)。最大值和最小值的问题 - 因为时间限制解决了，所以也就解决了。并且这个版本比最初版本看起来更像通道。
备注: 如果要关闭通道的显式，只要把区域1和区域2的颜色设为没有颜色即可。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17097
Holt 的双重指数平滑趋势
Holt 的双重指数平滑 - 趋势组件。MACD 信号
本 EA 交易使用了以下指标的信号: 平均方向移动指数 (iADX, ADX) 和指数平滑异动移动平均线 (iMACD, MACD)。
CCI - 实验扩展
CCI - "实验"的扩展版本.递归 CCI
简短描述