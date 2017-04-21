已经有了用于 MetaTrader 5 的 maksigen 通道: https://www.mql5.com/zh/code/2073 ), 但是还有一些小问题，并且也有扩展指标的空间 ...

为了使这个有用的指标保持更新，它已经重新编码 (到使用 metatrader 5 的方式)，并且在这个版本中有一些时间限制的问题，这在现有版本中已经解决，现在可以正常工作了 (时间限制还在)。最大值和最小值的问题 - 因为时间限制解决了，所以也就解决了。并且这个版本比最初版本看起来更像通道。







备注: 如果要关闭通道的显式，只要把区域1和区域2的颜色设为没有颜色即可。





