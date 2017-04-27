El nombre del indicador a primera vista provoca recelo. El suavizado exponencial doble de Holt se usa con mayor frecuencia para el pronóstico, pero como media. El método de pronóstico se usa normalmente con el tipo de pronóstico lineal.



- Suavizado exponencial doble

Como sucede con el pronóstico regresivo, el pronóstico basado en el suavizado doble se basa en la presuposición de un modelo compuesto por una constante más una tendencia lineal.





Para hacer un pronóstico en el que los parámetros puedan cambiar, resulta más cómodo expresar este modelo en forma de función con desplazamiento positivo con respecto al cálculo temporal de Т.





Las valoraciones de a y b en el tiempo T se basan en las observaciones hacia la hora T y las valoraciones por el anterior periodo T -1.





Aquí tenemos ambas constantes y los coeficientes de la tendencia, valorados según el suavizado exponencial. Los parámetros pronosticados para las condiciones permanentes y para la tendencia pueden ser establecidos de forma independiente los unos de los otros. Ambos parámetros deberán encontrarse entre 0 y 1.

El pronóstico para el nivel esperado para los periodos futuros suponen la constante más las condiciones lineales que dependen del número de periodos en el futuro.



