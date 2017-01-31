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Индикаторы

Maksigen channels - 2 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2564
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Версия индикатора для MetaTrader 5 (https://www.mql5.com/en/code/2073 ), с небольшими изменениями. В первоначальной версии индикатора было оставлено большое поле для расширения.

Чтобы сохранить этот полезный индикатор в действии на MetaTrader 5, его код был переписан. Были устранены проблемы с временными лимитами, которые имели место в предыдущей версии. Сейчас индикатор работает корректно (временные лимиты таковы, какими должны быть). Значения High и low теперь тоже корректны (поскольку временные лимиты исправлены). Достоинство этой версии также в том, что она даже больше похожа на каналы, чем оригинал


PS: Чтобы отключить отображение каналов, установите цвет для областей 1 и 2 на none


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17097

Holt's double exponential smoothing trend Holt's double exponential smoothing trend

Двойное экспоненциальное сглаживание Холта — трендовая компонента.

Holt's double exponential smoothing Holt's double exponential smoothing

Двойное экспоненциальное сглаживание Холта с линейным прогнозированием.

CCI - экспериментально расширенный CCI - экспериментально расширенный

CCI - еще более расширенная версия "эксперимента"

Рекурсивный CCI Рекурсивный CCI

Индикатор рассчитывает CCI от CCI от CCI от CCI ... и так до "вложенного уровня" 25.