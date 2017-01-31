Версия индикатора для MetaTrader 5 (https://www.mql5.com/en/code/2073 ), с небольшими изменениями. В первоначальной версии индикатора было оставлено большое поле для расширения.

Чтобы сохранить этот полезный индикатор в действии на MetaTrader 5, его код был переписан. Были устранены проблемы с временными лимитами, которые имели место в предыдущей версии. Сейчас индикатор работает корректно (временные лимиты таковы, какими должны быть). Значения High и low теперь тоже корректны (поскольку временные лимиты исправлены). Достоинство этой версии также в том, что она даже больше похожа на каналы, чем оригинал







PS: Чтобы отключить отображение каналов, установите цвет для областей 1 и 2 на none





