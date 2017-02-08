Autor de la idea — Bluesky, autor del código mq5 — barabashkakvn.

El EA abre una posición de reversa, colocando adicionalmente una cuadricula de las órdenes para el refuerzo. Se realiza el análisis del cambio del precio en un determinado número de barras.



Este EA simple espera una fuerte fluctuación del precio de X pips en Y barras (campo "Change in price" — valor del cambio del precio, campo "CountBars" — número de barras, ambos parámetros son ajustables), después de que abre una posición de reversa con la cuadrícula de los límites para reforzarla (campo "Grid" se ajusta).

Todas las posiciones se cierran cuando se alcanza un determinado resultado (campo "Amount" es ajustable). Además, puede ajustar el cierre de la posición así: " if(getProfit()>=AccountBalance()/1000){CloseAll();} si quiere que su beneficio sea proporcional a su balance.

En realidad, es muy arriesgado porque Usted puede poner en peligro un gran número de lotes. Por eso, se puede activar la opción "LockDown", que cerrará sus posiciones después de alcanzar un determinado número de los pips (se recomiendan unos 400 = 40 pips). Sin embargo, yo no recomiendo usar este EA en condiciones reales: simplemente le dará una idea sobre el importe de dinero que puede arriesgar.

Este EA puede usarse en cualquier gráfico y timeframe, pero, POR FAVOR, hay que optimizarlo primero. Aquí tienen el ejemplo para EURUSD 1 M, pero estoy seguro de que se puede conseguir los resultados más convenientes en EURJPY.

Disfrútenlo.

David