Autor da ideia — Bluesky, autor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor abre posição de pivô com a colocação de uma rede de ordens para reforço. Análise das variações de preços num número de barras.



Este Advisor simples aguarda fortes flutuações no preço em x pips em y barras (o campo "Change in price" é o valor das variações de preços, o campo"CountBars" é o número de barras, ambos os parâmetros são definidos), e em seguida, abre a posição de pivô com a grade limites para seu aumento (o campo "Grid" é configurado).

Todas as posições são fechados quando atingem um determinado resultado (o campo "Amount" é definido). Você também pode configurar a posição de fechamento como: " if(getProfit()>=AccountBalance()/1000){CloseAll();} se você quer que seu lucro seja proporcional ao seu saldo.

Na verdade, isto é muito arriscado, porque você pode pôr em perigo um grande número de lotes. Portanto, você pode habilitar a opção "LockDown", ela fecha suas posições depois de um certo número de pips (recomendado por volta de 400 = 40 pips). No entanto, eu recomendo não usar este EA no mundo real, uma vez que ele só lhe dá uma ideia de quanto dinheiro você pode arriscar.

O EA pode ser usado em qualquer gráfico e timeframe, mas, por favor, primeiro otimize-lo. Aqui está um exemplo para EURUSD 1M, mas eu tenho certeza que você pode obter resultados mais relevantes em EURJPY.

David