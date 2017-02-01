CodeBaseSeções
Experts

Very Blonde System - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1794
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia — Blueskyautor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor abre posição de pivô com a colocação de uma rede de ordens para reforço. Análise das variações de preços num número de barras.

Este Advisor simples aguarda fortes flutuações no preço em x pips em y barras (o campo "Change in price" é o valor das variações de preços, o campo"CountBars" é o número de barras, ambos os parâmetros são definidos), e em seguida, abre a posição de pivô com a grade limites para seu aumento (o campo "Grid" é configurado).

Todas as posições são fechados quando atingem um determinado resultado (o campo "Amount" é definido). Você também pode configurar a posição de fechamento como: " if(getProfit()>=AccountBalance()/1000){CloseAll();} se você quer que seu lucro seja proporcional ao seu saldo.

Na verdade, isto é muito arriscado, porque você pode pôr em perigo um grande número de lotes. Portanto, você pode habilitar a opção "LockDown", ela fecha suas posições depois de um certo número de pips (recomendado por volta de 400 = 40 pips). No entanto, eu recomendo não usar este EA no mundo real, uma vez que ele só lhe dá uma ideia de quanto dinheiro você pode arriscar.

Very Blonde System tester 

O EA pode ser usado em qualquer gráfico e timeframe, mas, por favor, primeiro otimize-lo. Aqui está um exemplo para EURUSD 1M, mas eu tenho certeza que você pode obter resultados mais relevantes em EURJPY.

David

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17012

