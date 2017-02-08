CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TASSKlT - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1295
Ranking:
(24)
Publicado:
TASSKlT.mq5 (22.92 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: KurlFX

Visualizador simple de tendencia.

Por primera vez, este indicador ha sido implementado en MQL4 y publicado en CodeBase 10.07.2009.

Fig. 1. Indicador TASSKlT

Fig. 1. Indicador TASSKlT

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17017

Elite eFibo Trader Elite eFibo Trader

Cuadrícula con paso constante. Tamaño de los lotes de la cuadrícula a base de Fibonacci.

Very Blonde System Very Blonde System

El EA abre una posición de reversa, colocando adicionalmente una cuadricula de las órdenes para el refuerzo.

Fractal_ADX Fractal_ADX

Average Directional Index de fractal.

Fractal_CCI_HTF Fractal_CCI_HTF

El indicador Fractal_CCI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.