Autor de la idea — eesfx, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Cuadrícula con paso constante. Tamaño de los lotes de la cuadrícula a base de Fibonacci.

No se trata de un Asesor Experto del tipo «colocar y olvidar», representa una herramienta para el trading manual. Este EA se encuentra en el modo de la ejecución automática, pero requiere que Usted mismo decida cuándo es necesario utilizarlo. Eso funciona cuando Usted tiene confianza en la divisa, es decir Usted sabe que el dólar va a subir o va a bajar. Si resulta que Usted tiene razón, aumentará su beneficio debido al aumento del tamaño del lote, y al mismo tiempo limitará su riesgo hasta unos pips (puede ajustar los límites del riesgo).

Se puede usar e-Fibo para operar en ambas dirección, pero se puede cambiarlo solamente para la compra o solamente para la venta. Vea este ejemplo (los ajustes son las siguintes: "Open_Buy"= false, "Open_Sell"= true), EUSUSD M30, desde 2016.06.23 hasta 2016.11.24, depósito inicial es de 100 000:





- EURUSD cae suavemente y el tamaño total de la caída es igual a 3004 points, mientras que el profit en este intervalo ha llegado a 8788. Todo eso se debe a la cuadrícula de las órdenes que aumentaban la posición:

Simplemente comprando EUR/USD sin usar eFibo trader, Usted podría obtener 3004 + pips. Usando eFibo trader, Usted podría conseguir 8780+ pips, arriesgando sólo el spread. ¿Cómo es posible?



Se trata de matemáticas simples: Usted aumenta su posición ya que pronto dispone del beneficio, pero al mismo tiempo si el mercado va en contra Usted, perderá sólo su beneficio.



Cómo se usa:

eFibo compra/vende en cualquier par de divisas usando la gestión del capital de Fibonacci. Los niveles de Fibonacci se establecen por defecto, pero en realidad se puede reemplazarlos por otros. La idea es la siguiente:

Si la divisa sigue la tendencia, Usted quiere aumentar el tamaño de la posición porque Usted está ganando. Usted aumenta su riesgo proporcionalmente al aumento del beneficio. Por otro lado, Usted desea protegerse contra las pérdidas en una posición grande.

Ejemplo A: USD/CHF va hacia abajo. eFibo vende X lotes en el primer nivel (USD/CHF debe bajar a X pips hacia abajo para alcanzar el primer nivel). Con la caída de USD/CHF, eFibo vende más y más de acuerdo con los niveles de Fibonacci (1,2,3,5,8…), sin embargo, Usted puede configurarlo como quiera.

Ajustes:

Open_Buy : Si es true, el sistema solamente va a comprar

Open_Sell : Si es true, el sistema solamente va a vender

: Si es true, el sistema solamente va a vender LevelDistance : Distancia en pips entre la generación de órdenes buy/sell nuevas. Si se establece el valor 20, las órdenes de venta van a generarse cada 20 pips.

StopLoss : Niveles stop loss de la transacción. Este nivel no es para una sola venta, si se alcanza, todas las transacciones serán cerradas

: Niveles stop loss de la transacción. Este nivel no es para una sola venta, si se alcanza, todas las transacciones serán cerradas MoneyTakeProfit: Valor de take profit en dólares. Si es igual a $2,000, como en la imagen, todas las transacciones serán cerradas al ser alcanzado el beneficio total (de todas las transacciones) igual a o más de $2,000

Lots_Level_1: El primer nivel para la compra/venta en lotes. Estos valores (todos los niveles de los lotes) se puede cambiar por otros, pero se recomiendan los niveles de Fibonacci establecidos por defecto.

eFibo es un sistema de gestión de capital, NO es un sistema de señales, y no supone el uso de indicadores. Es un modo simple de aumentar el beneficio a la hora de operar en el mercado siguiendo la tendencia.



Cuándo usar eFibo trader:



Cuando hay una tendencia formada en cualquier par de divisas, en cualquier dirección, en cualquier período de tiempo;

Cuando ya se ha establecido la inclinación para cualquier divisa.

Cuándo NO usar eFibo trader:

En los mercados oscilantes;

Cuando no sabe qué es lo que va a pasar.



