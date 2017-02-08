Autor de la idea — pcbiz, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Este EA trabaja usando las señales de dos iMA: iMA(5) y iMA(4) en el timeframe M5. Para Buy y Sell se colocan sus niveles de TakeProfit y StopLoss.

Bloque de toma de decisiones:

if (!ExistPositions())

{

double diClose_M5_1= iClose ( 1 , Symbol (), PERIOD_M5 );

double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5, 1 );

double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4, 1 );



if ((diClose_M5_1<diMA5))

{

OpenBuy();

return ;

}



if ((diClose_M5_1>diMA4))

{

OpenSell();

return ;

}

}



La verificación de las condiciones se hace sólo en el momento de aparición de la barra nueva. De esta manera, se descarga considerablemente CPU, y la prueba en los modos «Todos los ticks» y «Cada tick a base de los ticks reales» se realiza bastante rápido.



Resultados de la prueba en EURUSD M5, de 2016.06.01 a 2016.11.23, con depósito inicial igual a 1000:



