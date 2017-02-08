Pon "Me gusta" y sigue las noticias
escape - Asesor Experto para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1029
-
Autor de la idea — pcbiz, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Este EA trabaja usando las señales de dos iMA: iMA(5) y iMA(4) en el timeframe M5. Para Buy y Sell se colocan sus niveles de TakeProfit y StopLoss.
Bloque de toma de decisiones:
{
double diClose_M5_1=iClose(1,Symbol(),PERIOD_M5);
double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5,1);
double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4,1);
if((diClose_M5_1<diMA5))
{
OpenBuy();
return;
}
if((diClose_M5_1>diMA4))
{
OpenSell();
return;
}
}
La verificación de las condiciones se hace sólo en el momento de aparición de la barra nueva. De esta manera, se descarga considerablemente CPU, y la prueba en los modos «Todos los ticks» y «Cada tick a base de los ticks reales» se realiza bastante rápido.
Resultados de la prueba en EURUSD M5, de 2016.06.01 a 2016.11.23, con depósito inicial igual a 1000:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17009
