Asesores Expertos

escape - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1029
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
escape.mq5 (20.32 KB)
Autor de la idea —  pcbiz,  autor del código mq5 —  barabashkakvn.

Este EA trabaja usando las señales de dos iMA: iMA(5) y iMA(4) en el timeframe M5.  Para Buy y Sell se colocan sus niveles de TakeProfit y StopLoss.

Bloque de toma de decisiones:

   if(!ExistPositions())
     {
      double diClose_M5_1=iClose(1,Symbol(),PERIOD_M5);
      double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5,1);
      double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4,1);

      if((diClose_M5_1<diMA5))
        {
         OpenBuy();
         return;
        }

      if((diClose_M5_1>diMA4))
        {
         OpenSell();
         return;
        }
     }


La verificación de las condiciones se hace sólo en el momento de aparición de la barra nueva. De esta manera, se descarga considerablemente CPU, y la prueba en los modos «Todos los ticks» y «Cada tick a base de los ticks reales» se realiza bastante rápido.


Resultados de la prueba en EURUSD M5, de 2016.06.01 a 2016.11.23, con depósito inicial igual a 1000:

escape tester

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17009

