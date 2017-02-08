CodeBaseSecciones
Fractal_Force_Index - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real: jppoton@yahoo.com

Force Index de fractal. Para leer la descripción completa, por favor, váyase al blog del autor.

Fig. 1. Indicador Fractal_Force_Index

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17008

