Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fractal_Force_Index - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 811
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: jppoton@yahoo.com
Force Index de fractal. Para leer la descripción completa, por favor, váyase al blog del autor.
Fig. 1. Indicador Fractal_Force_Index
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17008
Exp_Fractal_WPR
Es el Asesor Experto simple basado en el WPR de fractal.Fractal_DeMarker_HTF
El indicador Fractal_DeMarker permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
escape
Este EA trabaja usando las señales de dos iMA: iMA(5) y iMA(4) en el timeframe M5.Very Blonde System
El EA abre una posición de reversa, colocando adicionalmente una cuadricula de las órdenes para el refuerzo.