思路提供者 — Bluesky, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。

智能交易系统逆势开仓, 另外布设订单网格来强化。根据确定数量的柱线进行价格变化的分析。



这款简单的智能交易系统等待 y 根柱线内强烈的 x 点值价格波动 ("Change in price" 字段为价格变化值, "CountBars" 字段是柱线数量; 参数均可调整)。之后, 它逆势开仓并布设限价订单网格, 来强化它 ("Grid" 字段可以调整)。

所有持仓在达到一定的结果后平仓 ("Amount" 字段可调整)。您也可以像这样配置平仓: " if(getProfit()>=AccountBalance()/1000){CloseAll();}" 如果您希望盈利与余额成比例。

在现实中, 这是非常危险的, 因为您也许会由于手数过大而遭受损失。所以, 您可以启用 "LockDown" 选项, 在达到一定点数之后平仓 (建议 400 = 40 点值)。但是, 不建议在实盘条件下使用此 EA — 它只是简单地为您澄清一个观点: 冒险需要付出的代价。

EA 可在任何图表和时间帧上使用, 但请首先优化它。此处的示例 EURUSD M1, 但我相信您可以获得更多相关的 EURJPY 结果。

请享用。

David