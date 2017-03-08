私たちのファンページに参加してください
Very Blonde System - MetaTrader 5のためのエキスパート
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
935
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイデアの著者 — Bluesky, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
このエキスパートアドバイザーは逆のポジションを開き、強化のために注文のグリッドを追加します。価格変更の分析は、特定の数のバーで実行されます。
この簡単なエキスパートアドバイザーは、yバーでxピップの強い価格変動を待ちます（「Change in price」フィールドは価格変更の値で「 CountBars </ b1>」フィールドは バーの数で、;両方のパラメータは調整することができます）。その後、リミット注文のグリッドで逆のポジションを開いて強化することができます（ 「Grid」フィールドは調整可能）。
すべてのポジションは特定の結果に達した後に決済できます（「Amount」フィールドは調整可能）。利益を残高に比例したい場合は、ポジションは " if(getProfit()>=AccountBalance()/1000){CloseAll();}"を使って決済できるようにも設定できます。
実際には、これは非常に危険です。なぜなら、多数のロットを危険にさらす可能性があるからです。したがって、特定のピップ数（推奨400 = 40ピップ）に達した後でポジションをけっさする "LockDown"オプションを有効にすることができます。しかし、このEAを実際の状況で使用することは推奨されません。単に危険にさらされる金額についてのアイディアを与えることができるだけです。
EAはどのチャートや時間枠でも使用できますが、絶対に、最適化してからにしてください。この例はEURUSD M1ですが、EURJPYでより適切な結果を得ることができると確信しています。
お楽しみ下さい。
David
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17012
