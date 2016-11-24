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Very Blonde System - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Bluesky
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Советник открывает разворотную позицию с выставлением сетки ордеров для усиления. Проводится анализ изменения цены на определенном количестве баров.
Этот простой советник ждет сильной флуктуации цены на x пипсах в y баров (поле Change in price — значение изменения цены, поле CountBars — количество баров, оба параметра настраиваются), после чего открывает разворотную позицию с сеткой лимитов, чтобы ее усилить (поле Grid настраивается).
Все позиции закрываются, когда достигнут определенный результат (поле Amount настраивается). Вы можете также настроить закрытие позиции так: " if(getProfit()>=AccountBalance()/1000){CloseAll();} если хотите, чтобы ваш профит был пропорционален вашему балансу.
В действительности это очень рискованно, потому что вы можете подвергнуть опасности большое количество лотов. Поэтому можно включить опцию LockDown, которая закроет ваши позиции после определенного количества пипсов (рекомендуется около 400 = 40 пипсов). Тем не менее, я не рекомендую использовать этот советник в реальных условиях — он просто даст вам представление о том, сколькими средствами вы можете рискнуть.
Советник может быть использован на любом графике и таймфрейме, но ПОЖАЛУЙСТА сначала оптимизируйте его. Здесь пример для EURUSD 1 M, но я уверен, что вы можете получить более подходящие результаты на EURJPY.
Приятного использования.
David
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