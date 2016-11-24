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Советники

Very Blonde System - эксперт для MetaTrader 5

Bluesky | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3044
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Bluesky

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник открывает разворотную позицию с выставлением сетки ордеров для усиления. Проводится анализ изменения цены на определенном количестве баров.

Этот простой советник ждет сильной флуктуации цены на x пипсах в y баров (поле Change in price — значение изменения цены, поле CountBars — количество баров, оба параметра настраиваются), после чего открывает разворотную позицию с сеткой лимитов, чтобы ее усилить (поле Grid настраивается).

Все позиции закрываются, когда достигнут определенный результат (поле Amount настраивается). Вы можете также настроить закрытие позиции так: " if(getProfit()>=AccountBalance()/1000){CloseAll();} если хотите, чтобы ваш профит был пропорционален вашему балансу.

В действительности это очень рискованно, потому что вы можете подвергнуть опасности большое количество лотов. Поэтому можно включить опцию LockDown, которая закроет ваши позиции после определенного количества пипсов (рекомендуется около 400 = 40 пипсов). Тем не менее, я не рекомендую использовать этот советник в реальных условиях — он просто даст вам представление о том, сколькими средствами вы можете рискнуть.

Very Blonde System tester

Советник может быть использован на любом графике и таймфрейме, но ПОЖАЛУЙСТА сначала оптимизируйте его. Здесь пример для EURUSD 1 M, но я уверен, что вы можете получить более подходящие результаты на EURJPY.

Приятного использования.

David

escape escape

Советник работает по сигналам от двух iMA: iMA(5) и iMA(4) на таймфрейме M5.

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