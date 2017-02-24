Autor der Idee — Bluesky, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Der EA eröffnet eine Umkehrposition und platziert einen Gitter von Orders für die Verstärkung. Die Preisänderung wird auf einer bestimmen Balkenanzahl durchgeführt.



Dieser einfache Expert Advisor wartet auf eine starke Fluktuation auf x Pips in y Balken (das Feld "Change in price" — Wert der Preisänderung, Feld "CountBars" — Anzahl der Balken, beide Parameter kann man einstellen), danach eröffnet er eine Umkehrposition mit einem Gitter von Orders, um diese zu stärken (das Feld "Grid" kann eingestellt werden).

Alle Positionen werden geschlossen, nach dem ein bestimmtes Ergebnis erzielt worden ist (das Feld "Amount" kann eingestellt werden). Sie können das Schließen einer Position auch wie folgt einstellen: " if(getProfit()>=AccountBalance()/1000){CloseAll();} wenn Sie möchten, dass Ihr Gewinn proportional dem Kontostand ist.

In der Tat ist das sehr riskant, denn Sie können viele Lots der Gefahr aussetzen. Aus diesem Grund kann man die Option "LockDown" aktivieren, die Ihre Positionen nach einer bestimmten Anzahl von Pips schließen wird (ca. 400 = 40 Pips empfehlenswert). Nichtsdestotrotz empfehle ich den EA nicht unter echten Bedingunen zu verwenden. Er kann Ihnen eine Vorstellung geben, wie viel Geld Sie riskieren.

Der EA kann auf jedem Chart und Zeitrahmen verwendet werden, aber BITTE optimieren Sie ihn zuerst. Hier ist ein Beispiel für EURUSD 1 M angeführt, aber ich bin mir sicher, dass man bessere Ergebnisse auf EURJPY erzielen kann.

Viel Spaß.

David