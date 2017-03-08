コードベースセクション
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
929
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
escape.mq5 (20.32 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイデアの著者 — pcbizMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

このエキスパートアドバイザーは、M5のiMA(5) とiMA(4)と2つのiMAに基づいて取引を行います。売買には個々の決済逆指値と決済指値レベルが設定されています。

下記は決定を下すためのブロックです。

   if(!ExistPositions())
     {
      double diClose_M5_1=iClose(1,Symbol(),PERIOD_M5);
      double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5,1);
      double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4,1);

      if((diClose_M5_1<diMA5))
        {
         OpenBuy();
         return;
        }

      if((diClose_M5_1>diMA4))
        {
         OpenSell();
         return;
        }
     }


条件は、新しいバーが表示されたときにのみチェックされます。こうすることで、CPU負荷が大幅に軽減され、「Every Tick（全ティック）」や「Every tick on real ticks（実ティックに基づく全ティック）」のテストモードでのテストが非常に高速に実行されます。


EURUSD M5のテスト結果、2016.06.01から2016.11.23まで、初期預金 - 1000：

escapeテスター

