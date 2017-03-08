アイデアの著者 — pcbiz, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

このエキスパートアドバイザーは、M5のiMA(5) とiMA(4)と2つのiMAに基づいて取引を行います。売買には個々の決済逆指値と決済指値レベルが設定されています。

下記は決定を下すためのブロックです。

if (!ExistPositions())

{

double diClose_M5_1= iClose ( 1 , Symbol (), PERIOD_M5 );

double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5, 1 );

double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4, 1 );



if ((diClose_M5_1<diMA5))

{

OpenBuy();

return ;

}



if ((diClose_M5_1>diMA4))

{

OpenSell();

return ;

}

}



条件は、新しいバーが表示されたときにのみチェックされます。こうすることで、CPU負荷が大幅に軽減され、「Every Tick（全ティック）」や「Every tick on real ticks（実ティックに基づく全ティック）」のテストモードでのテストが非常に高速に実行されます。



EURUSD M5のテスト結果、2016.06.01から2016.11.23まで、初期預金 - 1000：



