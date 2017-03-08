無料でロボットをダウンロードする方法を見る
escape - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
929
アイデアの著者 — pcbiz, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
このエキスパートアドバイザーは、M5のiMA(5) とiMA(4)と2つのiMAに基づいて取引を行います。売買には個々の決済逆指値と決済指値レベルが設定されています。
下記は決定を下すためのブロックです。
if(!ExistPositions())
{
double diClose_M5_1=iClose(1,Symbol(),PERIOD_M5);
double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5,1);
double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4,1);
if((diClose_M5_1<diMA5))
{
OpenBuy();
return;
}
if((diClose_M5_1>diMA4))
{
OpenSell();
return;
}
}
条件は、新しいバーが表示されたときにのみチェックされます。こうすることで、CPU負荷が大幅に軽減され、「Every Tick（全ティック）」や「Every tick on real ticks（実ティックに基づく全ティック）」のテストモードでのテストが非常に高速に実行されます。
EURUSD M5のテスト結果、2016.06.01から2016.11.23まで、初期預金 - 1000：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17009
