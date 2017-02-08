Autor real: Vladimir Hlystov

Es el Asesor Experto simple basado en el WPR de fractal. Vendemos cuando el nivel de sobrecompra del oscilador se cruza de arriba abajo, compramos cuando el nivel de sobreventa del oscilador se cruza de abajo arriba. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el nivel ha sido cruzado.

Para una compilación correcta del EA, hay que colocar el archivo compilado del indicador Fractal_WPR.ex5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Después de la compilación, el archivo del EA Exp_Fractal_WPR.ex5 contiene el indicador Fractal_WPR.ex5 como un recurso, ¡y por eso su presencia en la carpeta del terminal no es necesaria para el trabajo del EA compilado! Para eso, en el código del EA ha sido añadido el código correspondiente para la inclusión de este indicador en el archivo ejecutable del EA.

El archivo ejecutable del indicador ha sido añadido como recurso a nivel global



#resource \\Indicators\\Fractal_WPR.ex5

En el bloque de la función OnInit(), ha sido cambiada la ruta de cadena hacia el indicador utilizado como recurso



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\Fractal_WPR" ,e_period,normal_speed,IPC, 0 );

De esta manera, el archivo ejecutable compilado del EA puede ser utilizado en otros terminales por sí mismo sin el indicador.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de simulación para el año 2015 en AUDUSD H3:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas