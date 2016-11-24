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escape - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: pcbiz
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник работает по сигналам от двух iMA: iMA(5) и iMA(4) на таймфрейме M5. Для Buy и Sell выставляются свои уровни TakeProfit и StopLoss.
Блок принятия решений:
if(!ExistPositions()) { double diClose_M5_1=iClose(1,Symbol(),PERIOD_M5); double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5,1); double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4,1); if((diClose_M5_1<diMA5)) { OpenBuy(); return; } if((diClose_M5_1>diMA4)) { OpenSell(); return; } }
При этом проверка условий проходит только в момент появления нового бара. Таким образом сильно разгружается процессор, и тестирование в режимах "Все тики" или "Каждый тик на основе реальных тиков" проходит довольно быстро.
Результаты теста на EURUSD M5, с 2016.06.01 по 2016.11.23, начальный депозит 1000:
Советник обрабатывает сигналы с четырёх индикаторов iWPR разного периода усреднения.TASSKlT
Простой визуализатор тренда.
Советник открывает разворотную позицию с выставлением сетки ордеров для усиления.Elite eFibo Trader
Сетка с постоянным шагом. Размер лотов сетки по Фибоначчи.