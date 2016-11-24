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escape - эксперт для MetaTrader 5

pcbiz | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2395
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: pcbiz

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник работает по сигналам от двух iMA: iMA(5) и iMA(4) на таймфрейме M5. Для Buy и Sell выставляются свои уровни TakeProfit и StopLoss.

Блок принятия решений:

 if(!ExistPositions())
 {
 double diClose_M5_1=iClose(1,Symbol(),PERIOD_M5);
 double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5,1);
 double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4,1);

 if((diClose_M5_1<diMA5))
 {
 OpenBuy();
 return;
 }

 if((diClose_M5_1>diMA4))
 {
 OpenSell();
 return;
 }
 }

При этом проверка условий проходит только в момент появления нового бара. Таким образом сильно разгружается процессор, и тестирование в режимах "Все тики" или "Каждый тик на основе реальных тиков" проходит довольно быстро.

Результаты теста на EURUSD M5, с 2016.06.01 по 2016.11.23, начальный депозит 1000:

escape tester

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