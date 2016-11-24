Автор идеи: pcbiz

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник работает по сигналам от двух iMA: iMA(5) и iMA(4) на таймфрейме M5. Для Buy и Sell выставляются свои уровни TakeProfit и StopLoss.

Блок принятия решений:

if (!ExistPositions()) { double diClose_M5_1= iClose ( 1 , Symbol (), PERIOD_M5 ); double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5, 1 ); double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4, 1 ); if ((diClose_M5_1<diMA5)) { OpenBuy(); return ; } if ((diClose_M5_1>diMA4)) { OpenSell(); return ; } }

При этом проверка условий проходит только в момент появления нового бара. Таким образом сильно разгружается процессор, и тестирование в режимах "Все тики" или "Каждый тик на основе реальных тиков" проходит довольно быстро.

Результаты теста на EURUSD M5, с 2016.06.01 по 2016.11.23, начальный депозит 1000: