Autor da ideia — pcbiz, autor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor funciona com os sinais de duas iMA: iMA(5) e iMA(4) no timeframe M5. Para Buy e Sell são colocados seus níveis Take-Profit e Stop-Loss.

Unidade de tomada de decisões:

if (!ExistPositions())

{

double diClose_M5_1= iClose ( 1 , Symbol (), PERIOD_M5 );

double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5, 1 );

double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4, 1 );



if ((diClose_M5_1<diMA5))

{

OpenBuy();

return ;

}



if ((diClose_M5_1>diMA4))

{

OpenSell();

return ;

}

}



Além disso, a validação de condições acontece apenas após surgir uma nova barra. Assim, o processador descansa, e o teste nos modos "Cada tick" ou "Cada tick baseado em ticks reais" ocorre muito rápido.



Resultados de teste em EURUSD M5, de 2016.06.01 a 2016.11.23, depósito inicial 1 000:



