CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

escape - expert para MetaTrader 5

pcbiz | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1090
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia — pcbizautor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor funciona com os sinais de duas iMA: iMA(5) e iMA(4) no timeframe M5. Para Buy e Sell são colocados seus níveis Take-Profit e Stop-Loss.

Unidade de tomada de decisões:

   if(!ExistPositions())
     {
      double diClose_M5_1=iClose(1,Symbol(),PERIOD_M5);
      double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5,1);
      double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4,1);

      if((diClose_M5_1<diMA5))
        {
         OpenBuy();
         return;
        }

      if((diClose_M5_1>diMA4))
        {
         OpenSell();
         return;
        }
     }


Além disso, a validação de condições acontece apenas após surgir uma nova barra. Assim, o processador descansa, e o teste nos modos "Cada tick" ou "Cada tick baseado em ticks reais" ocorre muito rápido.


Resultados de teste em EURUSD M5, de 2016.06.01 a 2016.11.23, depósito inicial 1 000:

escape tester

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17009

Fractal_Force_Index Fractal_Force_Index

Force Index fractal.

Exp_Fractal_WPR Exp_Fractal_WPR

O Advisor mais simples de acordo com o WPR fractal.

Very Blonde System Very Blonde System

O Expert Advisor abre posição de pivô com a colocação de uma rede de ordens para reforço.

Elite eFibo Trader Elite eFibo Trader

Grade com um incremento constante. Tamanho dos lotes da grelha de Fibonacci.