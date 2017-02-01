Participe de nossa página de fãs
escape - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1090
-
Autor da ideia — pcbiz, autor do código mq5 — barabashkakvn.
O Expert Advisor funciona com os sinais de duas iMA: iMA(5) e iMA(4) no timeframe M5. Para Buy e Sell são colocados seus níveis Take-Profit e Stop-Loss.
Unidade de tomada de decisões:
{
double diClose_M5_1=iClose(1,Symbol(),PERIOD_M5);
double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5,1);
double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4,1);
if((diClose_M5_1<diMA5))
{
OpenBuy();
return;
}
if((diClose_M5_1>diMA4))
{
OpenSell();
return;
}
}
Além disso, a validação de condições acontece apenas após surgir uma nova barra. Assim, o processador descansa, e o teste nos modos "Cada tick" ou "Cada tick baseado em ticks reais" ocorre muito rápido.
Resultados de teste em EURUSD M5, de 2016.06.01 a 2016.11.23, depósito inicial 1 000:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17009
