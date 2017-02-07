思路提供者 — pcbiz, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。

智能交易系统基于两条 M5 时间帧的 iMA 进行交易: iMA(5) 和 iMA(4)。买入和卖出可分别设置止盈和止损。

决策模块:

if (!ExistPositions())

{

double diClose_M5_1= iClose ( 1 , Symbol (), PERIOD_M5 );

double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5, 1 );

double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4, 1 );



if ((diClose_M5_1<diMA5))

{

OpenBuy();

return ;

}



if ((diClose_M5_1>diMA4))

{

OpenSell();

return ;

}

}



只有在出现新柱线时才会检查条件。这种方式可大大降低 CPU 的负载, 并且在 "每笔即时报价" 或 "基于真实即使报价的即使报价" 测试模式中执行得相当快速。



测试环境 EURUSD M5, 自 2016.06.01 到 2016.11.23, 初始本金 - 1000:



