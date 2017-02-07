代码库部分
Vladimir Karputov
1463
(18)
思路提供者 — pcbizMQL5 代码作者 — barabashkakvn

智能交易系统基于两条 M5 时间帧的 iMA 进行交易: iMA(5) 和 iMA(4)。买入和卖出可分别设置止盈和止损。

决策模块:

   if(!ExistPositions())
     {
      double diClose_M5_1=iClose(1,Symbol(),PERIOD_M5);
      double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5,1);
      double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4,1);

      if((diClose_M5_1<diMA5))
        {
         OpenBuy();
         return;
        }

      if((diClose_M5_1>diMA4))
        {
         OpenSell();
         return;
        }
     }


只有在出现新柱线时才会检查条件。这种方式可大大降低 CPU 的负载, 并且在 "每笔即时报价" 或 "基于真实即使报价的即使报价" 测试模式中执行得相当快速。


测试环境 EURUSD M5, 自 2016.06.01 到 2016.11.23, 初始本金 - 1000:

逃逸测试器

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17009

