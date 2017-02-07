请观看如何免费下载自动交易
escape - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 1463
-
思路提供者 — pcbiz, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
智能交易系统基于两条 M5 时间帧的 iMA 进行交易: iMA(5) 和 iMA(4)。买入和卖出可分别设置止盈和止损。
决策模块:
if(!ExistPositions())
{
double diClose_M5_1=iClose(1,Symbol(),PERIOD_M5);
double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5,1);
double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4,1);
if((diClose_M5_1<diMA5))
{
OpenBuy();
return;
}
if((diClose_M5_1>diMA4))
{
OpenSell();
return;
}
}
只有在出现新柱线时才会检查条件。这种方式可大大降低 CPU 的负载, 并且在 "每笔即时报价" 或 "基于真实即使报价的即使报价" 测试模式中执行得相当快速。
测试环境 EURUSD M5, 自 2016.06.01 到 2016.11.23, 初始本金 - 1000:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17009
