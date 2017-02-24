und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Autor der Idee — pcbiz, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.
Der EA basiert auf den Signalen von zwei iMA: iMA(5) und iMA(4) auf M5. Für Buy und Sell werden TakeProfit und StopLoss Ebenen gesetzt.
Block für das Treffen von Entscheidungen:
{
double diClose_M5_1=iClose(1,Symbol(),PERIOD_M5);
double diMA5=iMAGet(handle_iMA_5,1);
double diMA4=iMAGet(handle_iMA_4,1);
if((diClose_M5_1<diMA5))
{
OpenBuy();
return;
}
if((diClose_M5_1>diMA4))
{
OpenSell();
return;
}
}
Die Bedingungen werden nur beim Auftreten eines neuen Balkens überprüft. Auf diese Weise wird der Prozessor entlastet, und das Testen in den Modi "Alle Ticks" und "Jeder Tick anhand realer Ticks" erfolgt relativ schnell.
Die Ergebnisse des Testens auf EURUSD M5, von 2016.06.01 bis 2016.11.23, Ursprüngliche Einlage 1000:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17009
