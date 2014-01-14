Autor original:

Christof Risch (iya)

El indicador dibuja las velas si el indicador CCI llega a niveles de sobrecompra y sobreventa. Los momentos de entrada en estas zonas se definen por los valores de los parámetros de entrada.

input int Overbought=+ 100 ; input int Oversold=- 100 ;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 01.07.2008.

Fig.1 Indicador CCICustomCandles