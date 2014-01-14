CodeBaseSecciones
Indicadores

CCICustomCandles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1091
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
Autor original:

Christof Risch (iya)

El indicador dibuja las velas si el indicador CCI llega a niveles de sobrecompra y sobreventa. Los momentos de entrada en estas zonas se definen por los valores de los parámetros de entrada. 

input int Overbought=+100; // nivel de sobrecompra 
input int Oversold=-100;   // nivel de sobreventa

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 01.07.2008.

Fig.1 Indicador CCICustomCandles

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1697

