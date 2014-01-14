Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CCICustomCandles - indicador para MetaTrader 5
Autor original:
Christof Risch (iya)
El indicador dibuja las velas si el indicador CCI llega a niveles de sobrecompra y sobreventa. Los momentos de entrada en estas zonas se definen por los valores de los parámetros de entrada.
input int Overbought=+100; // nivel de sobrecompra input int Oversold=-100; // nivel de sobreventa
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 01.07.2008.
Fig.1 Indicador CCICustomCandles
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1697
