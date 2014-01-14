Autor original:

TrendLaboratory

El indicador de tendencia NRTR que envía alertas y notificaciones push. Las señales aparecen en el momento de cambio de tendencia. Las señales se generan a partir de la última barra completa.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 20.06.2008.

Fig.1 Indicador VoltyChannel_Stop