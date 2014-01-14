CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

VoltyChannel_Stop - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1058
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor original:

TrendLaboratory

El indicador de tendencia NRTR que envía alertas y notificaciones push. Las señales aparecen en el momento de cambio de tendencia. Las señales se generan a partir de la última barra completa.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 20.06.2008.

Fig.1 Indicador VoltyChannel_Stop

Fig.1 Indicador VoltyChannel_Stop

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1700

Normalized_Volume_Oscillator Normalized_Volume_Oscillator

Versión extendida del indicador de volumen normalizado. Añadidas herramientas que simplifican el análisis visual de los valores del indicador

MACDonRSI MACDonRSI

Histograma MACD trazado sobre la base del oscilador suavizado RSI

PsyIndicator PsyIndicator

El indicador de tendencia trazado mediante una nube

CCICustomCandles CCICustomCandles

El indicador dibuja las velas si el indicador CCI llega a niveles de sobrecompra y sobreventa