CCICustomCandles - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
840
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Christof Risch (iya)
Der Indikator zeichnet farbige Kerzen, wenn sich der CCI im überkauften oder überverkauften Bereich befindet. Der Moment des Erreichens dieser Zonen wird definiert durch die Eingabeparameter.
input int Overbought=+100; // Überkauft-Limit input int Oversold=-100; // Überverkauft-Limit
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 01.07.2008.
Abb.1 Der Indikator CCICustomCandles
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1697
