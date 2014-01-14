Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Val_Bands - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1301
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor original:
faa1947
Indicador de volatilidad de longitud de vela:
- Histograma - longitud de vela en pips;
- Líneas: longitud media de las velas con desviación estándar;
- Los ajustes son análogos a los de Canal de Bollinger.
Uso:
Es útil para el seguimiento de gaps en el mercado. El gap consiste en la parte que está por encima de la línea amarilla (barras amarillas del histograma) - cruzando el límite superior.
- TP (Take Profit si es a favor de la posición);
- SL (Stop Loss si es en contra de la posición);
- prohibición de entrada en este punto;
- cruzando el límite inferior (barras grises del histograma) - tendencia lateral
- cruzando el límite inferior hacia arriba (barras rojas del histograma) - inicio de una tendencia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 19.08.2010.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/687
El viejo conocido oscilador estocástico. La diferencia con el estándard es que este muestra las zonas de sobrecompra y sobreventa de una forma visualmente más conveniente.CCICustomCandles
El indicador dibuja las velas si el indicador CCI llega a niveles de sobrecompra y sobreventa
La clase CMFIOnArray está diseñada para calcular los valores de MFI (Money Flow Index) a partir de los buffers del indicador. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.IncRSIOnArray
La clase CRSIOnArray está diseñada para calcular los valores de RSI (Relative Strength Index, RSI) a partir de los buffers del indicador. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.