Autor original:

faa1947

Indicador de volatilidad de longitud de vela:

Histograma - longitud de vela en pips;

Líneas: longitud media de las velas con desviación estándar;

Los ajustes son análogos a los de Canal de Bollinger.

Uso:



Es útil para el seguimiento de gaps en el mercado. El gap consiste en la parte que está por encima de la línea amarilla (barras amarillas del histograma) - cruzando el límite superior.

TP (Take Profit si es a favor de la posición); SL (Stop Loss si es en contra de la posición); prohibición de entrada en este punto;



cruzando el límite inferior (barras grises del histograma) - tendencia lateral

cruzando el límite inferior hacia arriba (barras rojas del histograma) - inicio de una tendencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 19.08.2010.