Indicadores

Val_Bands - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1301
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Autor original:

faa1947

Indicador de volatilidad de longitud de vela:

  • Histograma - longitud de vela en pips;
  • Líneas: longitud media de las velas con desviación estándar;
  • Los ajustes son análogos a los de Canal de Bollinger.

Uso:

Es útil para el seguimiento de gaps en el mercado. El gap consiste en la parte que está por encima de la línea amarilla (barras amarillas del histograma) - cruzando el límite superior.

  1. TP (Take Profit si es a favor de la posición);
  2. SL (Stop Loss si es en contra de la posición);
  3. prohibición de entrada en este punto;
  • cruzando el límite inferior (barras grises del histograma) - tendencia lateral
  • cruzando el límite inferior hacia arriba (barras rojas del histograma) - inicio de una tendencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 19.08.2010.

Val_Bands

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/687

