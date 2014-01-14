CodeBaseSecciones
PsyIndicator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor original:

Bruce Hellstrom (brucehvn)

El indicador de tendencia trazado mediante una nube. Las nubes se forman según los coeficientes ponderados de los incrementos de precio para el periodo. El rango del indicador va de 0 a 100%. Un valor de 100 para un periodo de 25 significa que en todas las veinticinco barras anteriores, hubo un aumento del precio del activo financiero.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 22.06.2008.

Fig.1 Indicador PsyIndicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1702

