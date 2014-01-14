Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
PsyIndicator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1021
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor original:
Bruce Hellstrom (brucehvn)
El indicador de tendencia trazado mediante una nube. Las nubes se forman según los coeficientes ponderados de los incrementos de precio para el periodo. El rango del indicador va de 0 a 100%. Un valor de 100 para un periodo de 25 significa que en todas las veinticinco barras anteriores, hubo un aumento del precio del activo financiero.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 22.06.2008.
Fig.1 Indicador PsyIndicator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1702
El indicador de tendencia NRTR que envía alertas y notificaciones pushNormalized_Volume_Oscillator
Versión extendida del indicador de volumen normalizado. Añadidas herramientas que simplifican el análisis visual de los valores del indicador
El indicador dibuja las velas si el indicador CCI llega a niveles de sobrecompra y sobreventaStochasticExpansion
El viejo conocido oscilador estocástico. La diferencia con el estándard es que este muestra las zonas de sobrecompra y sobreventa de una forma visualmente más conveniente.