CCICustomCandles - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 829
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
実際の著者：
Christof Risch (iya)
この指標は買われ過ぎや売られ過ぎのレベルでCCの指標を見つける際にローソク足を描きます。これらのゾーン内の参入のモーメントは入力パラメータ値によって定義されています。
input int Overbought=+100; // 買われ過ぎレベル input int Oversold=-100; // 売られ過ぎレベル
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月1日に公開されました。
図1 CCICustomCandles指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1697
