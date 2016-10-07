実際の著者：

Christof Risch (iya)

この指標は買われ過ぎや売られ過ぎのレベルでCCの指標を見つける際にローソク足を描きます。これらのゾーン内の参入のモーメントは入力パラメータ値によって定義されています。

input int Overbought=+ 100 ; input int Oversold=- 100 ;

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月1日に公開されました。

図1 CCICustomCandles指標