コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CCICustomCandles - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
829
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Christof Risch (iya)

この指標は買われ過ぎや売られ過ぎのレベルでCCの指標を見つける際にローソク足を描きます。これらのゾーン内の参入のモーメントは入力パラメータ値によって定義されています。 

input int Overbought=+100; // 買われ過ぎレベル 
input int Oversold=-100;   // 売られ過ぎレベル

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年7月1日に公開されました。

図1 CCICustomCandles指標

図1 CCICustomCandles指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1697

EntropyMath EntropyMath

MACDの色付きヒストグラムの形を取るエントロピー指標。

Daily_FiboPiv_DK Daily_FiboPiv_DK

-300％から+300％までのレバレッジのデイリーフィボ支持/抵抗レベル。合計で36レベルとピボットがあります。

NRTR色線 NRTR色線

NRTR is Nick Rypock Trailing Reverse （トレイル反転）指標です。

TrendStrengthv2 TrendStrengthv2

MetaTrader 4 版からの変換