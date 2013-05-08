CodeBaseРазделы
CCICustomCandles - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Christof Risch (iya)

Индикатор окрашивает свечи при нахождении значений индикатора CCI в зонах перекупленности и перепроданности. Моменты входа в эти зоны определяются значениями входных параметров. 

input int Overbought=+100; // уровень перекупленности 
input int Oversold=-100;   // уровень перепроданности

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.07.2008.

Рис.1 Индикатор CCICustomCandles

