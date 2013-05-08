Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCICustomCandles - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3963
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Christof Risch (iya)
Индикатор окрашивает свечи при нахождении значений индикатора CCI в зонах перекупленности и перепроданности. Моменты входа в эти зоны определяются значениями входных параметров.
input int Overbought=+100; // уровень перекупленности input int Oversold=-100; // уровень перепроданности
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.07.2008.
Рис.1 Индикатор CCICustomCandles
EntropyMath
Индикатор энтропии, выполненный в виде цветной гистограммы MACD.Daily_FiboPiv_DK
Дневные фибоуровни поддержки и сопротивления в диапазоне от -300% до +300%. Итого 36 уровней плюс пивот
PsyIndicator
Трендовый индикатор, выполненный в виде облакаVoltyChannel_Stop
Трендовый NRTR индикатор с подачей алертов и отправкой Push-сообщений