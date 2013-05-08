Реальный автор:

Christof Risch (iya)

Индикатор окрашивает свечи при нахождении значений индикатора CCI в зонах перекупленности и перепроданности. Моменты входа в эти зоны определяются значениями входных параметров.

input int Overbought=+ 100 ; input int Oversold=- 100 ;

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.07.2008.

Рис.1 Индикатор CCICustomCandles