StochasticExpansion - indicador para MetaTrader 5

Ivan Kornilov
Publicado por:
Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
stochasticexpansion.mq5 (8.76 KB) ver
stochasticexpansion.mq5 (8.76 KB)
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
Autor real:

Ivan Kornilov

El viejo conocido oscilador estocástico. La diferencia con el Estocástico estándard es que se muestran las zonas de sobrecompra y sobreventa de una forma visualmente más conveniente. Un pico agudo es una buena señal para un cambio de tendencia (o consolidación temporal).

StochasticExpansion

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/696

