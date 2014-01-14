Pon "Me gusta" y sigue las noticias
StochasticExpansion - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1300
- Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
Ivan Kornilov
El viejo conocido oscilador estocástico. La diferencia con el Estocástico estándard es que se muestran las zonas de sobrecompra y sobreventa de una forma visualmente más conveniente. Un pico agudo es una buena señal para un cambio de tendencia (o consolidación temporal).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/696
