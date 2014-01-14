Autor real:

Christof Risch (iya)

O indicador baseia-se nos candles quando se encontra com o indicador CCI nos níveis sobre-comprado e sobre-vendido. Os momentos de entrada nestas zonas são definidos pelos valores dos parâmetros de entrada.

input int Overbought=+ 100 ; input int Oversold=- 100 ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 01.07.2008.

Fig.1 Indicador CCICustomCandles