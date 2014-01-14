CodeBaseSeções
CCICustomCandles - indicador para MetaTrader 5

Christof Risch (iya)

O indicador baseia-se nos candles quando se encontra com o indicador CCI nos níveis sobre-comprado e sobre-vendido. Os momentos de entrada nestas zonas são definidos pelos valores dos parâmetros de entrada. 

input int Overbought=+100; // Nível sobre-comprado 
input int Oversold=-100;   // Nível sobre-vendido

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 01.07.2008.

Fig.1 Indicador CCICustomCandles

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1697

