Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CCICustomCandles - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1679
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Christof Risch (iya)
O indicador baseia-se nos candles quando se encontra com o indicador CCI nos níveis sobre-comprado e sobre-vendido. Os momentos de entrada nestas zonas são definidos pelos valores dos parâmetros de entrada.
input int Overbought=+100; // Nível sobre-comprado input int Oversold=-100; // Nível sobre-vendido
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 01.07.2008.
Fig.1 Indicador CCICustomCandles
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1697
Canais de Keltner exibidos em um fundo colorido.PsyIndicator
Indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem.
Indicador de entropia idealizado sob a forma de histograma MACD colorido.Daily_FiboPiv_DK
Suporte e Resistência Daily Fibo em níveis diários na alavancagem de -300% até +300%. São 36 níveis além do pivô no total.