真实作者:
Christof Risch (iya)
当发现CCI指标位于超买和超卖水平时, 本指标绘制烛形. 进入这些区域的时刻由输入参数值定义.
input int Overbought=+100; // 超买水平 input int Oversold=-100; // 超卖水平
本指标首先于2008年7月1日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 CCICustomCandles 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1697
