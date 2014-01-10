代码库部分
CCICustomCandles - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Christof Risch (iya)

当发现CCI指标位于超买和超卖水平时, 本指标绘制烛形. 进入这些区域的时刻由输入参数值定义. 

input int Overbought=+100; // 超买水平 
input int Oversold=-100;   // 超卖水平

本指标首先于2008年7月1日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图1 CCICustomCandles 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1697

