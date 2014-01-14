CodeBaseSecciones
Indicadores

EntropyMath - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1065
(24)
entropymath.mq5 (10.86 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Autor real:

Aleksandr Pak

La entropía es la medida de desorden del sistema. El indicador aplica uno de los métodos de cálculo de entropía de muestra aleatoria.

El parámetro de configuración NumBars es el ancho de la ventana o el período del indicador que acostumbra a utilizar el trader:

input uint numbars=12; //periodo de promedio

El indicador final por sus características se asemeja al histograma MACD. Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 05.07.2008. A continuación se muestra el código fuente de este script.

Fig.1 Indicador EntropyMath

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1696

