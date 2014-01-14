Pon "Me gusta" y sigue las noticias
EntropyMath - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Aleksandr Pak
La entropía es la medida de desorden del sistema. El indicador aplica uno de los métodos de cálculo de entropía de muestra aleatoria.
El parámetro de configuración NumBars es el ancho de la ventana o el período del indicador que acostumbra a utilizar el trader:
input uint numbars=12; //periodo de promedio
El indicador final por sus características se asemeja al histograma MACD. Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 05.07.2008. A continuación se muestra el código fuente de este script.
Fig.1 Indicador EntropyMath
