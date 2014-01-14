Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Guardar el historial en HST - script para MetaTrader 5
Este script permite crear un archivo binario en formato *.hst, soportado por MetaTrader 4. Este archivo puede ser importado en MetaTrader 4 como datos históricos o puede ser abierto como un gráfico sin conexión.
Tiene un único parámetro de entrada DATA_COUNT, que indica la cantidad de barras de datos a partir de la actual.
Initialmente, el script se diseñó para comprobar indicadores escritos en MQL4 y MQL5, porque se necesitaban datos idénticos para la comparación.
Para comprobar los valores de un indicador, siga los pasos siguientes:
1. Instale los indicadores "Zerolag MACD":
MetaTrader 4: - https://www.mql5.com/ru/code/9993
MetaTrader 5: - https://www.mql5.com/es/code/170
2. Instale este script en MetaTrader 5 y ejecútelo.
3. Si termina correctamente, imprimirá un mensage con la ruta del archivo creado, por ejemplo:
2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Ruta al archivo: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst
Copie este archivo en la carpeta <MetaTrader 4 Folder>\history\<Server type>\ del terminal cliente de MetaTrader 4, por ejemplo:
C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\
Importe el archivo con los datos del historial a MetaTrader 4 como gráfico sin conexión, mediante Archivo -> Abrir sin conexión.
4. Lanze el indicador en el gráfico sin conexión de MetaTrader 4 y en MetaTrader 5, verá que en ambos casos los valores son idénticos.
Por último compruébelos visualmente.
