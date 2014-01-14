CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

EntropyMath - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1551
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
entropymath.mq5 (10.86 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O autor do artigo:

Aleksandr Pak

A entropia é a medida de desordem do sistema. O indicador aplica-se a um dos métodos de cálculo da amostra aleatória de entropia.

Os parâmetro NumBars de ajuste são a largura da janela ou o período do indicador em que o trader está mais acostumado:

input uint numbars=12; //período de cálculo da média

O indicador final por suas propriedades se assemelha ao histograma MACD. Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 05.07.2008. O código-fonte desse script é mostrado abaixo.

Fig.1 Indicador EntropyMath

Fig.1 Indicador EntropyMath

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1696

CCICustomCandles CCICustomCandles

O indicador baseia-se nos candles quando se encontra com o indicador CCI nos níveis sobre-comprado e sobre-vendido.

X2MA_KLx3_Cloud X2MA_KLx3_Cloud

Canais de Keltner exibidos em um fundo colorido.

Daily_FiboPiv_DK Daily_FiboPiv_DK

Suporte e Resistência Daily Fibo em níveis diários na alavancagem de -300% até +300%. São 36 níveis além do pivô no total.

DayBorders DayBorders

O indicador desenha os limites diário de calendário para negociação por Larry Williams.