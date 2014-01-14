O autor do artigo:

Aleksandr Pak

A entropia é a medida de desordem do sistema. O indicador aplica-se a um dos métodos de cálculo da amostra aleatória de entropia.

Os parâmetro NumBars de ajuste são a largura da janela ou o período do indicador em que o trader está mais acostumado:

input uint numbars= 12 ;

O indicador final por suas propriedades se assemelha ao histograma MACD. Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 05.07.2008. O código-fonte desse script é mostrado abaixo.

Fig.1 Indicador EntropyMath