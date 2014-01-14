Participe de nossa página de fãs
EntropyMath - indicador para MetaTrader 5
- 1551
Aleksandr Pak
A entropia é a medida de desordem do sistema. O indicador aplica-se a um dos métodos de cálculo da amostra aleatória de entropia.
Os parâmetro NumBars de ajuste são a largura da janela ou o período do indicador em que o trader está mais acostumado:
input uint numbars=12; //período de cálculo da média
O indicador final por suas propriedades se assemelha ao histograma MACD. Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 05.07.2008. O código-fonte desse script é mostrado abaixo.
Fig.1 Indicador EntropyMath
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1696
