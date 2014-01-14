Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Laguerre_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1425
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Laguerre_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por el indicador ColorLaguerre para llevar a cabo una transacción en la barra escogida, mediante un objeto gráfico coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción.
En el caso de que la tendencia continúe en la barra seleccionada, el indicador alerta mediante un objeto gráfico en forma de flecha a la derecha con el color que corresponde a la dirección de la tendencia.
Parámetros de entrada del indicador:
La periodicidad (timeframe) y el nombre del activo financiero utilizado para el cálculo del indicador se pueden cambiar en los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (activo financiero) está vacío, se utilizará el símbolo actual del gráfico como activo financiero.
Los parámetros de entrada se pueden dividir en dos grandes grupos:
- Parámetros de entrada del indicador ColorLaguerre;
//+-----------------------------------+ //|Parámetros de entrada del indicador| //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Activo financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodicidad utilizada en el cálculo del indicador input double gamma=0.7; // sensibilidad input int HighLevel=85; // Nivel de sobrecompra input int MiddleLevel=50; // Nivel Medio input int LowLevel=15; // Nivel de sobreventa
- Parámetros de entrada del indicador Laguerre_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
//---- configuración de visualización del indicador input uint SignalBar=0; // Índice de la barra de señal, 0 es la barra actual input string Symols_Sirname="Laguerre_Label_"; // Nombre para las etiquetas del indicador input color UpSymbol_Color=Yellow; // Color del símbolo ascendente input color DnSymbol_Color=Magenta; // Color del símbolo descendente input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color para el nombre del indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamaño del símbolo de señal input uint Font_Size=10; // Tamaño de fuente del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Y_1=-15; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Mostrar el nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina de colocación input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=20; // Desplazamiento vertical
En caso de que varios indicadores Laguerre_HTF_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).
Guarde el archivo compilado del indicador ColorLaguerre.mq5 en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.
Imágenes:
En el caso de cambio de tendencia en la barra seleccionada, el indicador alerta con una flecha, del color y la dirección que corresponde a la transacción a realizar:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/676
El indicador muestra el valor de porcentaje medio de superposición de las últimas velas. Es útil para aquellos que entran en el mercado de forma manual mediante órdenes de límite durante la consolidación de los precios, ya que permite seleccionar la dirección de la orden. Línea azul - BUY-LIMIT recomendado, línea roja - SELL-LIMIT.IncRSIOnArray
La clase CRSIOnArray está diseñada para calcular los valores de RSI (Relative Strength Index, RSI) a partir de los buffers del indicador. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.
Este script exporta los datos del historial al formato HST para su uso en el terminal cliente MetaTrader 4. Este archivo puede ser importado en MetaTrader 4 como datos históricos o puede ser abierto como un gráfico sin conexión.EntropyMath
El indicador de entropía realizado en forma de histograma de colores del MACD.