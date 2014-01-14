Laguerre_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por el indicador ColorLaguerre para llevar a cabo una transacción en la barra escogida, mediante un objeto gráfico coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción.

En el caso de que la tendencia continúe en la barra seleccionada, el indicador alerta mediante un objeto gráfico en forma de flecha a la derecha con el color que corresponde a la dirección de la tendencia.

Parámetros de entrada del indicador:

La periodicidad (timeframe) y el nombre del activo financiero utilizado para el cálculo del indicador se pueden cambiar en los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (activo financiero) está vacío, se utilizará el símbolo actual del gráfico como activo financiero.

Los parámetros de entrada se pueden dividir en dos grandes grupos:

Parámetros de entrada del indicador ColorLaguerre; input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input double gamma= 0.7 ; input int HighLevel= 85 ; input int MiddleLevel= 50 ; input int LowLevel= 15 ; Parámetros de entrada del indicador Laguerre_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador: input uint SignalBar= 0 ; input string Symols_Sirname= "Laguerre_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Yellow; input color DnSymbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ;

En caso de que varios indicadores Laguerre_HTF_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).

Guarde el archivo compilado del indicador ColorLaguerre.mq5 en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.

Imágenes:



En el caso de cambio de tendencia en la barra seleccionada, el indicador alerta con una flecha, del color y la dirección que corresponde a la transacción a realizar: