TrendLineAlert - indicador para MetaTrader 5
1731
El indicador muestra la línea de tendencia inclinada que permite establecer el nivel de la señal de activación.
Al poner en funcionamiento el indicador la línea de nivel de activación es de color gris y no está activa. Cuando un trader cambia su posición en el gráfico se vuelve activa y de color rojo.
Tan pronto como el precio alcanza el nivel de activación, el indicador comienza a dar alertas o alarmas sonoras.
Después del instante en que el precio cruza el nivel, el indicador dará una alerta en cada tick, hasta que se alcance el límite de señales definidas en la variable externa AlertTotal (cantidad de alertas). Después de esto la línea del nivel de activación se vuelve gris e inactiva, hasta que sea trasladada de nuevo por un trader a un nivel deseado.
Parámetros de entrada del indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Trend_Level_1"; // nombre del nivel activación input string level_comment="trend level"; // comentario del nivel de activación input color active_level_color=Red; // color de nivel activo input color inactive_level_color=Gray; // color de nivel inactivo input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // estilo del nivel de activación input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // Ancho de nivel de activación input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert; // modo de alerta de activación input uint AlertTotal=10; // Cantidad de alertas input bool Deletelevel=true; // Eliminar nivel
La clase CAMAOnArray está diseñada para calcular los valores de AMA (Adaptive Moving Average, Media Móvil Adaptativa) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.EntropyMath
El indicador de entropía realizado en forma de histograma de colores del MACD.
El inidcador se basa en la descripción dada en el libro de Joe DiNapoli "Trading con Niveles de DiNapoli". Está diseñado para evaluar el estado actual de sobrecompra/sobreventa del mercado.Daily_FiboPiv_DK
Niveles Fibo diarios de soportes y resistencias en el apalancamiento de -300% a +300%. Hay 36 niveles, más el pívot, en total