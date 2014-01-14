La clase CAMAOnArray está diseñada para calcular los valores de AMA (Adaptive Moving Average, Media Móvil Adaptativa) en búferes de indicador.

Utilización:

El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int aPeriod - periodo de cálculo del ratio de eficiencia;

- periodo de cálculo del ratio de eficiencia; int aFastPeriod - periodo mínimo EMA;

- periodo mínimo EMA; int aSlowPeriod - periodo máximo EMA.

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de la función OnCalculate(); double aData[] - búfer de datos para el cálculo del indicador;

- búfer de datos para el cálculo del indicador; double aAMA[] - búfer con el valor calculado de AMA.

Métodos adicionales:

int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo del indicador;

string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador.





Test_AMAOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CAMAOnArray. El archivo IncAMAOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

La Adaptive Moving Average (AMA, Media Móvil Adaptativa) se utiliza para construir una media móvil con poca sensibilidad al ruido de las series de precios, y se caracteriza porque tarda muy poco en detectar una tendencia. Perry Kaufman describió y desarrolló este indicador en su libro "Smarter Trading".