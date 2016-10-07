実際の著者：

Aleksandr Pak

エントロピーとはシステムの無秩序の尺度です。指標はランダムサンプルエントロピー計算の方法のいずれかを適用します。

NumBars設定パラメータはウィンドウの幅または、トレーダにはもっとお馴染みの指標の期間です。

input uint numbars= 12 ;

最終的な指標はその性質によってMACDヒストグラムに似ています。この指標は初めにMQL4で実装され2008年7月5日にコードベースで公開されました。スクリプトのソースコードはリンクにあります。

図1 エントロピー数学指標