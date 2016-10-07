コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

EntropyMath - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
971
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
entropymath.mq5 (10.86 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Aleksandr Pak

エントロピーとはシステムの無秩序の尺度です。指標はランダムサンプルエントロピー計算の方法のいずれかを適用します。

NumBars設定パラメータはウィンドウの幅または、トレーダにはもっとお馴染みの指標の期間です。

input uint numbars=12; // 平均化期間

最終的な指標はその性質によってMACDヒストグラムに似ています。この指標は初めにMQL4で実装され2008年7月5日にコードベースで公開されました。スクリプトのソースコードはリンクにあります。

図1 エントロピー数学指標

図1 エントロピー数学指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1696

Daily_FiboPiv_DK Daily_FiboPiv_DK

-300％から+300％までのレバレッジのデイリーフィボ支持/抵抗レベル。合計で36レベルとピボットがあります。

SSL_Channel_Chart SSL_Channel_Chart

このSSL指標のバリアントは、チャンネルの形をとり、トレンド方向の変化をアラートとともに着色された雲で表します。

CCICustomCandles CCICustomCandles

この指標は買われ過ぎや売られ過ぎのレベルでCCの指標を見つける際にローソク足を描きます。

NRTR色線 NRTR色線

NRTR is Nick Rypock Trailing Reverse （トレイル反転）指標です。