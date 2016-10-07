無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EntropyMath - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 971
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Aleksandr Pak
エントロピーとはシステムの無秩序の尺度です。指標はランダムサンプルエントロピー計算の方法のいずれかを適用します。
NumBars設定パラメータはウィンドウの幅または、トレーダにはもっとお馴染みの指標の期間です。
input uint numbars=12; // 平均化期間
最終的な指標はその性質によってMACDヒストグラムに似ています。この指標は初めにMQL4で実装され2008年7月5日にコードベースで公開されました。スクリプトのソースコードはリンクにあります。
図1 エントロピー数学指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1696
