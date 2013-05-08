Реальный автор:

Aleksandr Pak

Энтропия - мера беспорядка системы. В индикаторе применен один из способов расчета энтропии случайной выборки.

Параметр настройки NumBars - ширина окна или, что более привычно для трейдера, период индикатора:

input uint numbars= 12 ;

Итоговый индикатор по многим своим свойствам напоминает гистограмму MACD. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 05.07.2008. Исходный код и описание метода здесь.

Рис.1 Индикатор EntropyMath