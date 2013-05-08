Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
EntropyMath - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2804
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Aleksandr Pak
Энтропия - мера беспорядка системы. В индикаторе применен один из способов расчета энтропии случайной выборки.
Параметр настройки NumBars - ширина окна или, что более привычно для трейдера, период индикатора:
input uint numbars=12; //период усреднения
Итоговый индикатор по многим своим свойствам напоминает гистограмму MACD. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 05.07.2008. Исходный код и описание метода здесь.
Рис.1 Индикатор EntropyMath
Дневные фибоуровни поддержки и сопротивления в диапазоне от -300% до +300%. Итого 36 уровней плюс пивотDayBorders
Индикатор строит границы предыдущего календарного дня для торговли по Ларри Вильямсу
Индикатор окрашивает свечи при нахождении значений индикатора CCI в зонах перекупленности и перепроданностиPsyIndicator
Трендовый индикатор, выполненный в виде облака