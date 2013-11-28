真实作者:

Aleksandr Pak

熵是系统紊乱的量度。此指标应用一种随机熵采样方法计算。

这个 NumBars 设置参数是窗口宽度或交易者习惯的指标周期:

input uint numbars= 12 ;

最终指标配以它的属性，类似 MACD 直方图。此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 05.07.2008. 脚本的源代码 如下所示。

图例.1 EntropyMath 指标