指标

EntropyMath - MetaTrader 5脚本

entropymath.mq5 (17.6 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
真实作者:

Aleksandr Pak

熵是系统紊乱的量度。此指标应用一种随机熵采样方法计算。

这个 NumBars 设置参数是窗口宽度或交易者习惯的指标周期:

input uint numbars=12; //平均周期

最终指标配以它的属性，类似 MACD 直方图。此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 05.07.2008. 脚本的源代码 如下所示

图例.1 EntropyMath 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1696

