Wirklicher Autor:

Aleksandr Pak

Die Entropie misst die Chaotik eines Systems. Der Indikator verwendet eine der Methoden der Entropieberechnung von Zufallsstichproben.

Der Eingabe-Parameter NumBars bestimmt die Weite des Fensters oder die Glättungslänge des Indikator, je nach dem, was dem Händler vertrauter ist:

input uint numbars= 12 ;

Der endgültige Indikator mit seinen Eigenschaften erinnert stark an das MACD-Histogramm. Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 05.07.2008. Der Quellcode dieses Skriptes befindet sich hier.

Abb.1 Der Indikator EntropyMath