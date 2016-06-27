CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

EntropyMath - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
entropymath.mq5 (10.86 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
Wirklicher Autor:

Aleksandr Pak

Die Entropie misst die Chaotik eines Systems. Der Indikator verwendet eine der Methoden der Entropieberechnung von Zufallsstichproben.

Der Eingabe-Parameter NumBars bestimmt die Weite des Fensters oder die Glättungslänge des Indikator, je nach dem, was dem Händler vertrauter ist:

input uint numbars=12; //Glättungslänge

Der endgültige Indikator mit seinen Eigenschaften erinnert stark an das MACD-Histogramm. Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 05.07.2008. Der Quellcode dieses Skriptes befindet sich hier.

Fig.1 Der Indikator EntropyMath

Abb.1 Der Indikator EntropyMath

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1696

