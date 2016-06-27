und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
EntropyMath - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 734
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Aleksandr Pak
Die Entropie misst die Chaotik eines Systems. Der Indikator verwendet eine der Methoden der Entropieberechnung von Zufallsstichproben.
Der Eingabe-Parameter NumBars bestimmt die Weite des Fensters oder die Glättungslänge des Indikator, je nach dem, was dem Händler vertrauter ist:
input uint numbars=12; //Glättungslänge
Der endgültige Indikator mit seinen Eigenschaften erinnert stark an das MACD-Histogramm. Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 05.07.2008. Der Quellcode dieses Skriptes befindet sich hier.
Abb.1 Der Indikator EntropyMath
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1696
